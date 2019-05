Camila Recabarren y sus ganas de ser mamá de nuevo: «Quiero tener otro hijo por inseminación o adopción» 8 mayo

En las últimas semanas Camila Recabarren se convirtió en la gran noticia, luego de que revelara a través de Instagram que está en una relación sentimental con una mujer.

Tras su declaración, rápidamente aumentó su popularidad, con varios queriendo saber cómo fue para ella asumir su preferencia sexual, además de su pololeo con Dana Hermosilla, y su experiencia al momento de contarle a su retoña Isabella sobre ello.

Y recientemente en una entrevista con el portal Nueva Mujer, la ex miss Chile se refirió a estas incógnitas, donde también aprovechó de confesar que, el estar encargada de criar a su hija sola, no es algo que se le haga muy difícil. «Me encanta ser mamá soltera, la verdad. De hecho, quiero tener otro hijo por inseminación o adopción» aseguró.

Junto con esto Camila Recabarren aseguró que tampoco quiere esperar mucho: «Quiero hacerlo en un plazo corto, no muy lejano: dentro de dos años. Isabella a veces quiere y a veces no. ¡Es que anda muy alzada! Somos demasiado dependientes la una de la otra. Cuando ella se va a La Serena, yo me muero acá en Santiago, como que no tengo vida». aseguró entre risas.