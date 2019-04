Vale Roth confirmó que terminó con su peor es na’ 22 abril

Este domingo a través de Instagram, Vale Roth publicó un mensaje donde confirmó que terminó con quien fue su pololo por varios meses, un chico ecuatoriano, radicado en Miami, llamado Miguel.

“Voy a quedarme solo con las cosas lindas que pasamos. Tú tienes tus prioridades en la vida y yo por mi parte también. Si crees que en Miami vas a ser feliz y estás haciendo las cosas bien, adelante quédate. Te deseo lo mejor de corazón, pero creo que las cosas se nos pusieron muy difíciles y yo ya no estoy para pena ni rabia y más desilusiones” aseguró.

“Sigue con tu camino que solo tú sabes si estás haciendo lo correcto o no. Por mi parte sabes todas las veces que me la jugué por ti y tú sabías que no me tenías que dejar partir porque las cosas serían muy difíciles. En fin, te quiero y quiero lo mejor para los dos” escribió Vale Roth, para borrar la publicación al poco rato.

Eso si, posteriormente, la bailarina subió un video a Instagram Stories, donde aseguró que se encuentra bien y que solamente le desea lo mejor a quien fuera su pololo.