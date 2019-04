Ignacio Lastra contó la firme sobre su cambio físico: “Me piropean harto” 5 abril

Este jueves te contamos que Igancio Lastra mostró por primera vez cómo quedó su cuerpo luego del trágico accidente automovilístico que sufrió en 2017, y que lo dejó con el 90% de su piel quemada.

La fotografía que subió a su cuenta de Instagram, causó sensación, sobre todo por su trabajado físico. En entrevista con LUN, el ex chico reality contó cuál es la rutina de ejercicios que realiza y que le ayudó a marcar los abdominales. Volviendo a tener lentamente la figura que lo hizo reconocido.

Aquí te dejamos la foto: Por primera vez Ignacio Lastra muestra su cuerpo tras el accidente

Sobre esto, Ignacio Lastra comentó que “ahora hago 100 abdominales normales”, además de agregar que realiza pesas y ejercicios cardiovasculares en bicicleta, para así mejorar su resistencia física.

En el posteo de su cuenta de Instagram, lo que sin duda más llamó la atención de sus fanáticas fue el “six pack” y sobre esto Lastra comentó que “me piropean harto”.

“Cuando estoy en la cama con alguna mujer y me sacó la polera, ven las calugas y me dicen: ‘¿¡Qué!? Esperaba verte diferente…’ Eso igual me gusta”. Afirmó.