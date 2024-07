Julia Fernandes revela crudos detalles de accidente con Ignacio Lastra: «Empecé a implorar por mi vida»

En 2017, Ignacio Lastra y Julia Fernandes protagonizaron un violento accidente de tránsito que dejó al chico reality con más del 80% de su cuerpo quemado y años de rehabilitación. Frente a esto, es que recién ahora la modelo habló de lo que ocurrió en esa ocasión.

Durante su participación en el podcast de Lisandra Silva, confesó que durante la noche del choque, la en ese entonces pareja había salido a una discoteque, pero Lastra comenzó una discusión con ella cuando le contó que participaría de un evento, lo que le molestó e incluso llegó a tratarla supuestamente de «puta».

Tras esto, es que Julia Fernandes decide irse y pedir un Uber. Pero en ese momento llega Ignacio en su auto y choca otros dos vehículos, así que decide irse con él, ya que piensa que de esta forma va a manejar con más cuidado.

«Yo entro al auto y le digo ‘ahora vamos a tu casa. Yo voy a agarrar el resto de las cosas que tengo en tu departamento, que era como una bolsa chica. Y de ahí nunca más nos vamos a ver ni hablarnos, y eso va a ser lo mejor para nosotros’. Él dijo ‘¿ah si?’, y empezó a acelerar» continuó.

El violento accidente de Ignacio Lastra y Julia Fernandes

Tras esto, es que Ignacio Lastra detiene el auto y le dice que se baje, pero ella se niega, ya que no estaba en condiciones para quedarse en medio de las calles de Providencia en la madrugada.

«Él cerró la puerta del auto, yo cerré la puerta del auto, me puse el cinturón, y él dijo: ‘entonces, vamos a ver’. Y empezó a acelerar, empezó a acelerar, empezó a acelerar. Yo decía ‘Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada, tú no me asustas más’. Pasa la primera roja y empezó a acelerar más… Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo nunca tuve tanto miedo como tuve en ese momento», relató Julia Fernandes.

Siguiendo por esta línea, la joven afirmó que «me costó 6 años hablar de ese tema… Yo vi a un autito blanco cruzando así, yo vi que él no frenaba por nada, yo imploraba por mi vida, le decía ‘Nacho para el auto por favor’… Si una persona se hubiese cruzado con nosotros habría muerto, yo le decía frena este puto auto».

Junto con esto, Julia Fernandes recordó que en un cruce apareció un auto y Lastra intentó esquivarlo, pero al ir a tanta velocidad, terminó levantándose y quemándose. «Me quedé en blanco con el fuego… me desperté con un codazo de él, que me dice sale del auto Julia, mientras el fuego lo consumía».

¿Por qué no habló antes de lo ocurrido?

Siguiendo la conversación con Lisandra Silva, la brasileña señaló que «yo nunca quise hablar lo que había pasado antes, justamente porque yo vi cómo quedó, yo estuve todos los días en el hospital. Yo hablé con el psicólogo. La gerente del hospital en el que yo estuve, me dijeron: ‘Si Nacho llega a tener odio del público, lo más probable que puede pasar es el suicidio’. Yo no quiero tener sangre en mis manos».

«Yo esperé seis años, sabiendo que esa historia también es mía, yo tuve que aguantar durante seis años… Todas las personas me juzgaron y me culparon por algo que yo no hice», relató. Junto con agregar que «hasta hoy yo vivo con eso, las personas me culpan. Dicen: ‘¿Cómo puedes sobrevivir? Quemaste a una persona’. ¿Cómo yo quemé a una persona?».