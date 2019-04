Exreggaetonero convertido a la religión asegura que Bad Bunny es la peor influencia para los jóvenes 16 abril

Las letras del reggaetón, en ocasiones, son excesivamente sexuales o despectivas, lo que hace que muchas veces sea duramente criticado. Esta vez han sido Ozuna y Bad Bunny los que han recibido malos comentarios, siendo definidos como una mala influencia para la juventud.

El responsable de atacar a los reggaetoneros fue precisamente un exreggaetonero: Almighty. Hace un tiempo decidió retirarse de la música y dedicar su vida a la palabra de Dios y a trabajar su parte más espiritual.

En una entrevista, el excantante acaba de acusar a dos de los artistas que más éxito tienen en este momento de ser una influencia pésima para la gente joven.

Una de las afirmaciones más radicales que ha hecho Almighty es que Dios va a castigar a Bad Bunny por llevar las uñas pintadas e incitar, de esta manera, a que los chicos sean afeminados. “¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué los chamaquitos se las pinten también? Tú quieres que se vean afeminados, cosa que castiga la Biblia”, preguntó en su intervención.

En el caso de Ozuna, las críticas han llegado después de que se filtrase un vídeo pornográfico en el que el artista participó hace unos años, cuando aún no era conocido. En las imágenes, que dieron la vuelta al mundo, se le veía practicando sexo con otros hombres, algo por lo que Ozuna pidió disculpas de forma pública, recoge Muy Fan.

“Yo estoy seguro que si Ozuna está con Dios y estoy seguro que ya no está haciendo lo que a Dios no le gusta, yo pienso que se arrepintió y merece que todo mundo le dé respeto. A Dios no le agrada la bisexualidad porque él hizo varón y hembra para reproducirse de acuerdo a su género”, afirmó Almighty.