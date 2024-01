Bad Bunny no aprovechó: El artista español que utiliza una parte de «NostalgIA», el tema creado por un chileno

Tras varios meses sin saber sobre la polémica de la inteligencia artificial en la música, Omar Montes reabre el debate. El artista español utilizó el famoso verso que «pertenecía» a Bad Bunny en la canción de FlowGPT.

Recordemos que uno de los mayores impactos musicales del último tiempo fue protagonizado por un chileno. FlowGPT, el artista-robot creado por el chileno Mauricio Bustos, hace un tiempo, lanzó «Demo 5: NostalgIA», canción que incorporó la voz del «conejo malo» recreada con Inteligencia Artificial.

En otras palabras, el tema tenía la aparición del boricua, aunque en versión IA. Sin embargo, en la canción no solo estaba el astro puertorriqueño, sino que también aparecieron en su versión IA Daddy Yankee y Justin Bieber.

Bad Bunny y NostalgIA

La canción, y específicamente el verso de Bad Bunny, se volvió sumamente viral en todas las plataformas y redes sociales. «Sal que te paso a buscar y vámonos a chingar a la orilla del mar. No viene de España, pero es una Bad Gyal si mis brazos son tu hábito natural», es el verso que FlowGPT canta con la voz del Benito Martínez (nombre real del boricua).

Influencers, cantantes y oyentes elogiaron la canción. Incluso, la española Bad Gyal, a quien mencionan en el tema e hicieron su propio verso de ella con IA, se alegró con la creación.

Sin embargo, al propio Bad Bunny no le gustó mucho escuchar su voz en IA, sobre todo en algo que no compuso. Mediante su canal de difusión de Whatsapp escribió: «Si a ustedes les gusta ese fiasco de canción que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así».

Muchas personas atribuyen su enojo a que la canción se transformó en tendencia en fechas similares al lanzamiento de su último álbum «Nadie sabe lo que va a pasar mañana». Esto, según comentarios, podría haber opacado el estreno de su producción discográfica.

A pesar de la polémica y la magnitud que tomó, poco a poco se fue olvidando tanto la canción como el enojo del artista.

Omar Montes y verso de «NostalgIA»

Parecía que la controversia se había olvidado, pero el cantante español Omar Montes reabrió el debate. El artista junto a varios colegas participaron en la canción «Japoni», de Oscar el Ruso. Sin embargo, el verso de Montes causó gran sorpresa entre los oyentes.

El cantante, que cuenta con más de siete millones de oyentes mensuales, sampleó una parte del verso de Bad Bunny en «NostalgIA».

En «Japoni», Omar utilizó la misma melodía, pero ha cambiado un par de palabras: «Sal que te paso a buscar y vámonos a chingar a la orilla del mar. Es de Barcelona y tiene un culo criminal, aunque tenga varias tú eres la oficial». Puedes escuchar el momento desde el minuto 2:40.

De esta manera, el español hace propio un verso pensado originalmente para otro artista. Ante la interpretación, el creador de FlowGPT, Mauryceo (nombre artístico de Bustos) mencionó en sus redes que es un honor que artistas consagrados utilicen su creación.