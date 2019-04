María José Quintanilla aseguró haber visto un OVNI 16 abril

La panelista de Mucho Gusto María José Quintanilla, aseguró que vio un OVNI cuando iba camino al canal.

La chiquilla contó que un día mientras iba por la Autopista del Sol temprano en la mañana, vio en el cielo una luz grande y muy fuerte de color naranjo.

Además la cantante confesó que en primer lugar pensó que era un “avión raro”, esto hasta que se dio cuenta que era un conocido objeto volador no identificado. Pues la luz naranja se convirtió en pequeñas luces.

“Yo igual debo ser super honesta, una que es creyente, me empecé a persignar, porque yo no sabía qué me iba a pasar” aseguró.

Finalmente según afirmó María José Quintanilla, de la nada todos los destellos desparecieron completamente, sin dejar ningún rastro.

Coté contó que no pudo grabar el momento ya que estaba manejando, pero de todas formas reveló que lo dejó muy asustada.