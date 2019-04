Natti Natasha contó la firme de por qué se puso pechugas 17 abril

No cabe duda que Natti Natasha es una de las exponentes de la música urbana femenina más reconocidas en la actualidad. Y recientemente fue portada de la revista Cosmopolitan, donde entre varias cosas, contó la firme de por qué se puso pechugas.

“Había dicho que nunca me pondría senos, pero cambié de opinión y fue una decisión personal, porque un seno era más grande que otro” reveló la cantante de ‘Sin Pijama’ en la entrevista con el medio.

De acuerdo a la dominicana “a muchas mujeres nos pasa y algunas se sienten cómodas con eso. Quería hacer ese pequeño cambio y me lo hice. No me arrepiento. Es una cuestión de perspectiva”.

Además de agregar que “uno se hace una cirugía para verse natural, para resaltar ciertas cositas, para darle simetría, que era lo que yo buscaba. Estoy contenta con el resultado”.

Finalmente Natti Natasha aseguró: “Si estás operada, te critican, pero también si no lo estás. Es algo por lo que no deben atacar, es bullying”.