El emotivo mensaje que le dedicó Joaquín Méndez a Camila Recabarren tras su ‘salida del clóset’ 24 abril

Camila Recabarren ha estado en la noticia estos últimos días, luego de que revelara que está en una relación amorosa con Dana Hermosilla, chiquilla que le robó el corazón y con quien ha compartido varios momentos. Incluso pasaron juntitas Semana Santa, donde compartieron con la familia de la modelo.

La ‘salida del clóset’ de Camila fue comentada en varios programas de televisión, entre ellos «Mucho Gusto», donde participa su ex pololo Joaquín Méndez, quien se refirió brevemente a la situación, solo deseándole la felicidad a la ex miss Chile.

Pero ahora con más tiempo, el trasandino publicó un tierno mensaje dirigido a Camila Recabarren, junto a una foto de la época en que eran pareja.

«Hace un tiempo que somos amigos jajaja y me pasó algo particular buscando esta foto. Se me vinieron a la mente muchos recuerdos, y me puse re melanco… jajaja, será la edad 😢 Pero bueno, uno reflexiona muchas cosas, y muchas personas no entenderán… habrá muchas preguntas. ‘Pero ¿cómo? ¿por qué?’. Pero ¿sabes? Da igual, porque lo importante es que tú seas feliz con la persona que tú elijas ❤🌈 Te quiero, negrita. Quiero que seas muy feliz. Besame y olvídate ❤» escribió Joaquín.

Posteriormente la propia Camila le respondió a Joaquín Méndez, escribiéndole: «Eres más lindo, Joaco. Yo también te quiero y siempre, siempre tendrás una partner en Chile que estará en las buenas y en las malas acompañándote».