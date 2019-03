Tras supuesta desaparición cuentan dónde está Bárbara Córdoba 9 marzo

En redes sociales se generó gran preocupación luego que Lisandra Silva, publicara en Instagram un mensaje en el cual pedía ayuda para encontrar a su amigui y ex participante de “Volverías con tu ex” Bárbara Córdoba. Ya que la modelo no sabía nada de ella hace tres días.

A través de las stories, la cubana subió dos mensajes preguntando si alguien sabía de su paradero. “Por favor si alguien sabe de @barbiemuriel me deje saber. Está desaparecida hace días, es mi roommate y estoy muy preocupada”, “Barbie, por favor aparece” seguido de: “Si alguien sabe de ella, por favor me diga algo (…) está desaparecida hace tres días”.

Pero finalmente se reveló que para tranquilidad de todos, Bárbara esta bien, ya que la modelo Yuli Cagna logró comunicarse con ella y dijo que esta en un campo de Argentina.

Cagna le comentó al diario La Cuarta que: “Está todo bien, está en Argentina con su familia, pero como está en un campo no tiene señal. Y cuando una está en su país larga un poco el teléfono para desconectarse. Pero cuando supo de mí este tema, me pidió que lo contara acá, así que todo bien, no pasó nada, no hay de qué preocuparse”.

Luego que se conociera el paradero de Bárbara Córdoba, Lisandra decidió borrar las publicaciones de su Instagram.