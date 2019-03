Ahora Lisandra Silva dice que Bárbara Córdoba le pagó el arriendo con plata falsa 15 marzo

Crece la polémica que en esta última semana se metieron las ex amigas y chicas reality Lisandra Silva y Bárbara Córdoba, luego de que la primera acusara a la argentina de bloquearla de sus redes sociales para no tener que pagarle el arriendo del departamento que comparten en Miami.

Hay que recordar que todo comenzó, luego de que la cubana publicara en redes sociales su preocupación por la supuesta desaparición de la ex “Volverías con tu ex” –revisa más aquí-, pero luego de enterarse de que la chiquilla en realidad estaba bien, Lisandra acusó que le debía dos meses de arriendo y que por eso no le contestaba las llamadas.

Ahora Lisandra Silva llegó al “Muy Buenos Días” y habló en profundidad de la polémica, asegurando que con Bárbara siempre pagaban “a medias”.

“El mes pasado me pagó con plata falsa, y este mes yo estaba nerviosa porque pensaba ‘¿qué hará este mes?'” comentó la polola de Raúl Peralta.

También te puede interesar: ¡Afírmate! Bárbara Córdoba amenenza con demanda a Lisandra Silva

Cuando en el matinal le preguntaron cómo se dio cuenta de esta situación, explicó que “lo puse en el cajero automático y no lo aceptó, cuando me fijé en el billete (me di cuenta que) no era plata verdadera”.

A pesar de que se trataba de un billete entre medio de otros, la modelo de todas formas encaró a su en ese entonces amiga. La que respondió que sabía quien se lo había dado, pero que pese a las expectativas de Lisandra, las argentina nunca se lo repuso.

Silva también contó en el matinal que debía volver a Miami, pues Bárbara Córdoba irá a buscar sus cosas al departamento y le da susto dejarla sola allí.