Ahora Lisandra Silva acusó a Bárbara Córdoba de no pagarle el arriendo 10 marzo

Luego de que el viernes se generara gran preocupación por Bárbara Córdoba, cuando su amigui Lisandra Silva, publicara en Instagram que no sabía de ella por tres días. El sábado todo se calmó, ya que se supo que la ex chica reality se encontraba en Argentina.

Pero el asunto se complica aún más, ya que ahora Lisandra acusa que la “desaparición” de Bárbara tendría que ver con otros motivos. Pues la modelo cubana acusó en su Instagram a la argentina de no querer pagarle el arriendo.

En varias stories Lisandra publicó: “Barbie no está desaparecida, aparentemente está en Mendoza, la está pasando súper bien. Ella está viviendo hace algunos meses en mi departamento en Miami y hace una semana que su teléfono aparece bloqueado para mí, al igual que su Instagram” comenzó.

También te puede interesar: Tras supuesta desaparición cuentan dónde está Bárbara Córdoba

“Yo me súper preocupé, pensé que le había pasado algo, imagínense una chica sola en Miami, me dio miedo, pero al parecer sólo está desaparecida para mí. Barbie por favor aparece y págame la renta” agregó la modelo.

En su relato fue aún más lejos, comentando que Córdoba no le contestaba el teléfono y que además “se esconde como una ladrona y me parece terrible”.

Finalmente dijo: “Estaba súper preocupada, pensé que te pasaba algo, pero parece que está desaparecida solo para mí. No te escondas por favor, al menos dime ‘mira, no te voy a pagar la renta’, y me busco otra roommate, pero esto me parece terrible, porque tienes tus cosas en mi casa y qué feo”.