Preocupación por Angie Jibaja luego que publicara imágenes en las que atenta contra su vida 22 marzo

Angie Jibaja vuelve a hacer noticia, esta vez por una publicación en sus stories de Instagram que preocuparon de sobremanera a sus seguidores. Por lo impactante de las imágenes y el mensaje que dejó.

En la serie de publicaciones aseguró estar “muerta en vida” desde que le quitaron la custodia de sus hijos. “No hay nada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes hdp lo consiguieron. Los odio, esto no es justo. Los extraño, no puedo más sin mi familia. Mis hijos son mi vida. Sin ellos estoy muerta en vida” escribió la peruana.

Angie también aprovechó de irse en contra del fiscal de la Familia que lleva su caso, escribiendo: “Fiscal de la p*** familia, ¿por qué no ven a esos niños que trabajan de noche (…)? Era loca, pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pase lo que a mi hermosa familia le pasó. Separarlos de mí, que les quede en su conciencia”.

También te puede interesar: Amiga de Angie Jibaja se fue de tarro y dijo que consumió fuerte droga con la peruana

Pero lo más fuerte vino después, cuando compartió fotografías en las que aparece el mensaje “Morir en vida” y se pueden ver sus brazos cubiertos por cortes y sangre.

Tras el revuelo que causaron estas publicaciones no solo entre sus seguidores, sino que entre la prensa. Angie Jibaja decidió borrar todo el material que había subido.