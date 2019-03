María José Quintanilla contó que cochino la acosa en Instagram 22 marzo

Durante el viernes en el “Mucho Gusto” debatieron sobre el polémico video que apareció en redes sociales, –lee más acá- donde una mujer grabó como su vecina era víctima de violencia familiar enfrente de su hijo. Y en medio de la conversación María José Quintanilla reveló una situación que la tiene muy complicada.

Pues resulta que la chiquilla contó que ya lleva un tiempo siendo acosada en Instagram por un cochino que le envía imágenes y videos de índole sexual.

“Hay distintos tipos de violencia, hay una que es súper silenciosa y que puede afectar a grandes y también a chicos, por eso ayer me acerqué a la producción de este programa para contarles lo que me estaba ocurriendo. Resulta que estoy en una campaña de poder contestar la mayor parte de los mensajes que me llegan por Instagram, y en uno de esos, o en más de uno para ser honesta, comencé a recibir contenido que no me interesaba, de un hombre que le saca fotos y videos a sus partes íntimas y me las envía, su pene, saca fotos y me las manda, me escribe cosas de alto calibre” comenzó Coté.

También agregó: “Al inicio dije ¡Wow!, pero lo primero que pensé fue qué pasa si le sucede a las más chiquititas que tienen Instagram (…) Me sentí como rara, me acerque a pedir ayuda, porque finalmente me sentí súper violentada, porque no hay políticas públicas que me amparen en esto… si me acerco siento que voy a perder mi tiempo”.

En ese momento, María José Quintanilla contó que recién decidió hacerlo público porque: “ayer me sentí muy rara, me afectó un poco”.

Y finalmente aseguró que: “No lo voy a eliminar ni bloquear, porque lo hago invisible, lo que quiero es que todos tomen conciencia, y si puedo lo funo, no tengo problemas”.