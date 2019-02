“Mucho Lucho”: Patricia Larraín subió foto playera y recibió varias burlas 7 febrero

Por estos días son muchos los que escaparon a diferentes destinos para capear el calor o al menos disfrutarlo cerquita del mar. Así lo hizo Patricia Larraín, quien publicó en su cuenta de Instagram una foto playera que la hizo recibir varias burlas.

Y es que a los seguidores más pesados no les gustó para nada los lentes de la chiquilla, unos dorados llenos de brillos que no quedaron indiferentes para nadie. Además de eso, le reclamaron que escribiera que fueran de marca Dolce Gabbana, cuando muchos en el país no tienen ni para comer.

“No porque sean D&G son lindos”, “feo, feo, niun brillo”, “tan caros y tan feos”, “tanta cosa sucediendo en el norte del país y tú jurándote por la marca”, le escribieron.

