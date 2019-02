Gala publicó foto en el baño y seguidores sapos solamente se fijaron en un particular detalle 25 febrero

Gala Caldirola últimamente ha sido bastante criticada a través de redes sociales por su “extrema delgadez”, algo que también se hizo presente en los comentarios de una de sus recientes publicaciones en Instagram donde aparece posando en el baño.

Sin embargo, como no faltan los seguidores sapos, muchos de ellos se dieron cuenta de un particular detalle gracias al efecto del espejo que probablemente ella pasó por alto; No tenía rollo de confort disponible.

“¿Con qué te limpias?”, “Galita te falta papel higiénico”, “más papel para Carlitos”, le escribieron.

¡La volaita!