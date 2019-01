Pamela Leiva se separó, fue al psicólogo y le cantaron clarito cuáles fueron sus errores 11 enero

Hace un año aproximadamente que Pamela Leiva, la chiquilla que saltó a la fama gracias al reality 1810 de Canal 13 y que hoy se luce como comediante, pisó el palito con Carlos Segura, de quien se separó en diciembre pasado por problemas de convivencia.

Y aunque en sus rutinas de humor ha festinado con su situación, ha reconocido en reiteradas ocasiones que “cuando terminaba los shows salía mal. Antes no quería hablar y muchas personas me preguntaban por qué ya no subía fotos con él”. A eso, se suma una deuda mensual de trescientos mil pesos que debe pagar por los gastos del matrimonio.

Si de reconocer errores se trata, Leiva comentó al Muy Buenos Días que a raíz de los problemas decidió ir al psicólogo, donde le cantaron clarito cuáles fueron los errores que cometió mientras estuvo casada, los que tuvieron que ver principalmente con “cosas de tratos, cosas de manejo de platas, cosas de la vida diaria. Ponte tú, manejo de dinero. Él tenía mis claves de mis cuentas, todo. Yo no tenía nada de él. Pero sí él tenía mis claves, mis cuentas, sabía lo que yo recibía, lo que sacaba, lo que ganaba, lo que distribuía en plata. Yo pensaba que eso era normal. Y cuando voy al psicólogo me dice ‘no es normal’”, aseguró.

