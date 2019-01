Betsy Camino ninguneó a Yamna Lobos y tuvo que salir a dar explicaciones 11 enero

Betsy Camino ya no aparece tanto en televisión como lo hizo en su llegada a Chilito, razón que llevó a muchos seguidores a decir que habla más de la cuenta con el fin de que la pesquen. Dichos que aumentaran luego de que sin pelos en la lengua ninguneara a Yamna Lobos.

Todo eso, porque la cubana escribió en su cuenta de Instagram, básicamente, que la chiquilla no es buena bailarina: “Ahí nomás. No es de mala onda, pero los bailarines en este caso están mil veces más preparados que ella”, comenzó escribiendo sobre su “evaluación” de lo que fue su presentación durante las galas de la final en Rojo.

Y como los defensores de La Cocotera la hicieron pebre, la modelo debió aclarar en Intrusos que solo fue una opinión y nada personal porque no la conoce, solo que “cuando uno es coach tiene que estar mucho más preparado o con los conocimientos adquiridos bien como para decir ‘yo soy la coach y este es mi espectáculo. Esto no me pasa cuando veo a los demás coach”, finalizó.

¡Uhh!