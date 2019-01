Coco Legrand habla del complicado estado de salud que está atravesando 11 enero

Durante los últimos meses Coco Legrand ha estado trabajando junto a Tomás Vidiella y Jaime Vadell en la obra de teatro Viejos De Mierda, espectáculo que los ha lleveado a recorrer varios lugares a lo largo de Chilito. Precisamente por este trabajo, es que el comediante está viviendo un complicado estado de salud.

Así al menos lo reconoció él mismo a Las Últimas Noticias, medio donde señaló que está prácticamente quedando sordo: “Hay una pérdida auditiva importante. Esto me obliga a hablar y que me hablen más fuerte para escuchar. Espero no llegar a una operación de colleras en los tímpanos, que son mangueras para drenar”, dijo.

Todo esto, ha hecho que se escuche internamente, “es increíble, oigo todos mis sonidos, hasta cuando junto los dientes al masticar”, señaló. Así mismo, el triunfador por años del Festival de Viña, aseguró creer que esta situación se debe a que con sus compañeros de trabajo están sometidos a cambios fuertes de temperatura.

“Generalmente con aire acondicionado desmedido uno se congela cuando viaja en avión. Después el cambio de clima al lugar que uno llega, calor o frío en cuestión de horas”, finalizó.

¡Que se mejore!