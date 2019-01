Michelle Carvalho y Leo Méndez en picada contra Cata Pulido 29 enero

Mucho se ha dicho en los programas de televisión y en redes sociales desde que se filtró el video hot que supuestamente involucra a Joaquín Méndez. Ante la defensa del che, hubo dos que salieron al paso para decir que no le compraban; Michelle Carvalho y Leo Méndez.

Luego de sus dichos, Catalina Pulido usó las cámaras de su programa Intrusos para cuestionar las palabras de ambos, asegurando que ellos no son nadie para concluir si el involucrado es o no el ex de Camila Recabarren. “¿Es tema andar exponiendo lo que uno hace entre cuatro paredes? ¿Es necesario dar explicaciones de lo que uno hace en su intimidad? A mí me parece retrógrado y absurdo”, dijo.

Más tarde, los chiquillos decidieron responder a través de Instagram: “¿Y a ella quién la sentó en el panel? De primera, jamás fui agresivo. No conozco a Joaquín, por lo tanto no podría caerme mal. ¿Actor porno de Estados Unidos? Se escucha clarito en el video que ambos hablan en español/chilensi… Mi objetivo no es sacar a nadie del clóset. Y a esa señora que está sentada ahí, que habla sin argumentos, si es que no le han informado, yo mismo soy una persona homosexual. Onda, aquí nadie lo está atacando por ser o no ser gay”, dijo Leo por su lado.

Así mismo, la brazuca salió al paso para bromear: “Hoy todos los amigos de la @catralitavikinga ¡¡y tú también, Cata!! Están invitados a mi departamento para jugar dixit. Pero no vengas con las manos vacías, trae algo para picar”, dijo.

Todo esto, luego de que la panelista del programa de La Red asegurara que Michelle se jotea a todos sus amigos y los invita a su casa cuando está sola. “Es rara esta moralista media disfrazada… Doble estándar”, concluyó.