Karen Bejarano cuenta por qué no ha querido tener otro hijo 21 enero

Desde que Guillermo llegó a la vida de Karen Bejarano fruto de su relación con Juan Pedro Verdier, la chiquilla anda con babero y una sonrisa de oreja a oreja que siempre deja ver en sus redes sociales, ya que el retoño es su mayor felicidad. Ante eso, una seguidora le preguntó a la ex chica Mekano por qué no se ha convertido en mamita nuevamente, pues lo ha hecho muy bien como tal.

“Y ¿cuando la Karen chica bebé? Ya está bueno… Mi hija tiene la edad de Guille, Joaquín, Tomás y después Agustín Mariano, son hermosos”, escribió la usuaria, a lo que sin demorar, la ex panelita de Muy Buenos Días decidió responder.

“Si todo fuera tan sencillo como traerlo al mundo y ya… pero no. Hay varias responsabilidades que se adquieren con los hijos y me encanta mi rol de madre, y cómo tal se debe ser siempre responsable y no quiero traer un niño o niña al mundo y no darle todo lo que se merece. Así que por ahora no puedo, si Dios quiere más adelante puede venir y yo feliz de recibirlo”, escribió.

¡Todo tiene su tiempo!