Festival de Viña: Rafa Araneda animará programa junto a ex Miss Universo 21 enero

Desde que Rafael Araneda anunció su salida de Chilevisión se supo que su arribo televisivo sería a la cadena Fox, donde este mes de febrero estará a cargo desde las ocho de la tarde de La Previa del Festival, programa que tratará los temas del certamen viñamarino desde la Ciudad Jardín.

Sin embargo, el ex tío Rojo no estará solo durante los días que dure la fiesta musical, ya que hace algunas horas El Filtrador anunció que lo acompañará la ex Miss Universo colombiana de 26 años Paulina Vega, modelo que tomará las riendas de la coanimación.

Así entonces, quienes la han visto, incluso ya la han postulado como posible candidata a reina del festival.