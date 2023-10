Karen Bejarano arremetió contra Cony tras pelea con Pincoya: «Me da mucha pena…»

El capítulo de Gran Hermano Chile de este domingo, estuvo marcado por la fuerte discusión entre Cony Capelli y Pincoya, la que en un momento llevó a la ex bailarina a pedir la renuncia y la expulsión de su compañera de encierro, las que finalmente no se concretaron.

Y una que no dudó en comentar esta situación es Karen Bejarano, quien lleva meses comentando el reality a través de X (antes llamada Twitter), siendo una de las mayores fanáticas de las «Lulos», que en el último capítulo terminaron por separarse.

Es en este contexto que, la cantante decidió compartir una fuerte reflexión sobre el actuar de Cony. «Yo tuve una amiga como la Coni, donde solo sus problemas eran importantes y las lealtades eran solo con ella».

Junto con lo que Karen Bejarano agregó: «Me da mucha pena que ella no vea todo en realidad y lo egoísta que está siendo al asumir cosas que solo existen en su cabeza. Las personas cuando sienten algo deben comunicarlo sin pelear, sin gritar, sin putear. Todo esto se salió de control y el alcohol no ayuda absolutamente en nada. Perder el control como se perdió en la fiesta, debería marcar un precedente».

Por último, aprovechó de comentar sobre lo que sería la relación dentro de Gran Hermano con su ahora ex amiga. «Espero que la Coni haga un mea culpa de su actuar porque eso es algo que engrandece al ser humano. Pero creo que la amistad de Pincoya y Cony ya no volverá a ser lo mismo».

Karen Bejarano responde a las críticas

A pesar de que muchos le encontraron la razón en sus comentarios, otros le sacaron en cara las polémicas que protagonizó en Mekano. «Estuviste metida en Mekano, donde todos los días inventaban una polémica distinta, fuiste partícipe de varias y en varias te prestaste para el show y jamás te vimos haciendo un mes culpa», escribió un usuario.

Frente a lo que Karen Bejarano no dudó en responder: «Eso no es verdad, conmigo jamás pautaron nada. Si me expusieron y yo con 17 años, no la edad que tengo ahora, no sabía poner límites. Claro que uno la caga y le da valor a cosas que no vendería cuando es pendejo, pero lo único bueno que saqué de estar ahí fue a mi marido y mi música».