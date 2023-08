Karen Bejarano sorprende con oferta para Pincoya de Gran Hermano Chile: «Quiero regalonearte»

Desde que comenzó Gran Hermano Chile, Karen Bejarano ganó una inesperada popularidad en redes sociales, gracias a que se dedica a comentar lo que ocurre todos los días en el reality, además de dejar en claro que su grupo favorito es la llamada «Familia Lulo».

Es en este contexto que, durante las últimas horas, la cantante sorprendió al hacer un sentido compromiso con Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, luego de un momento que protagonizó la participante durante la emisión del programa.

Resulta que la chilota estaba hablando a las cámaras, como suele hacerlo, cuando hizo una reflexión sobre sus compañeras de Gran Hermano Chile y ella.

«Aunque yo para ellos sea insignificante (…) yo en este caso soy como la luciérnaga y ellos son las serpientes, pero acá estoy gracias a la gente (…) Miren como ando yo, con un delantal (…) no tengo ni una hueá’, un lápiz labial bonito, ninguna mierda y también les hago sombra (…) no es tanto el genio fíjate, ellos sienten que no pueden brillar al lado mío. Los opaco, esa es la hueá'», lanzó la Pincoya.

Es frente a esto, que Karen Bejarano escribió un sentido mensaje en Twitter: «Pincoyita, cuando salgas del encierro, yo te voy a dar maquillaje y vamos a ir donde Carlitos para q te haga un lindo color de pelo. Aunque nada de eso importa, xq la verdad es q tú brillas x ser quien eres. No necesitas adornos, pero igual quiero regalonearte lulita».

Pincoyita, cuando salgas del encierro, yo te voy a dar maquillaje y vamos a ir donde Carlitos para q te haga un lindo color de pelo. Aunque nada de eso importa, xq la verdad es q tú brillas x ser quien eres. No necesitas adornos, pero igual quiero regalonearte lulita🥹❤️ https://t.co/gSyvrSwvLV — Karen Paola (@KARENBEJARANOTV) August 24, 2023

Karen Bejarano se llenó de apoyo en redes sociales

Como era de esperar, los seguidores de la cantante, no dudaron en llenarla de mensajes de felicitaciones por el lindo gesto que tuvo con la participante.

«Que linda Karencita, doy fe que lo cumplirás tu palabra»; «ay Karen!! Sería genial verte con pincoya y coni»; «awww, que lindo gesto Karen»; «Voy a agregar a Karen Paola a mi lista de Spotify sólo por este tweet»; «regaloneada por todos lados estará la Pincoyita» y «Que lindo sería , tu tienes muy buen gusto» le dejaron.