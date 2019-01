Camila Nash deja atrás su pasado con un cambio de look 17 enero

Hace algunos días fue el mismo Julio Cesar Rodríguez quien aseguró haber terminado su relación con Camila Nash luego de unas vacaciones en Punta Cana -revisa los detalles-. Y aunque no entregó mayores detalles y ella no se ha referido al tema, todo indica que la chiquilla ha decidido dejar atrás su pasado con un cambio de look.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la ex chica Pelotón mostró su nuevo balayage, que solo la hizo recibir halagos por parte de sus seguidores.

“Te ves más jovial”, “me tinca más ese color en ti que el de antes”, “te ves super linda”, “buena, me gusta ese cambio”.

