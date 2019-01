“Los dos estamos bien”: Animador nacional confirma su quiebre amoroso 7 enero

Hace algunas semanas Julio César Rodríguez y Camila Nash compartían de lo lindo a través de redes sociales fotos de sus vacaciones en Punta Cana, y aunque a simple vista todo parecía ir viento en popa, la verdad es que los tortolitos no venían bien y decidieron terminar su relación de casi diez meses.

Así lo reveló el mismo ex animador de Primer Plano en el matinal Muy Buenos Días, confesando que: “Estamos distanciados. Todavía no sé. Yo estoy bien. No hemos peleado. La quiero todavía y nos queremos mucho. Es un tema de proyectos de vida. Los dos estamos bien. Llegamos a un límite donde hay que proyectarse y hay que conversarlo. Yo le tengo un amor infinito, pero estamos alejados”, dijo.

Cabe mencionar que los ex pololos comenzaron a salir a comienzo de este año durante la emisión del Festival de Viña del Mar.