Angélica Sepúlveda se luce en bikini y responde a mal hablados que la tratan de interesada 14 enero

Por estos días Angélica Sepúlveda se encuentra plena en el sur de Chilito viviendo unas vacaciones junto a su peor es ná turco, quien llegó al país para jugársela por la relación, luego de estar varios meses distanciados. Sin embargo, no han faltado los mal hablados que le han comentado a la chiquilla que es una interesada.

Es por eso que muy fiel a su estilo, la ex Chucky decidió publicar un mensaje a todos los sapos que la pelan día a día en redes: “Es aberrante y cómico, y no me deja de sorprender ver cómo algunas personas (que nunca he visto en mi vida) gastan su tiempo escribiendo mentiras, palabras vulgares, groserías, denostando, injuriando, creando historias falsas y otorgándose el derecho de opinar y criticar mi vida en las redes sociales o en foros de farándula y espectáculos”, comenzó escribiendo junto a una foto en bikini.

(También te puede interesar: Peor es ná turco de Angélica Sepúlveda ya está en Chilito para conocer a su familia)

Al mismo tiempo, agregó que “ella con su vida hace lo que quiera, porque no le interesa lo que los demás puedan opinar, “es más, me generan pena, pues deben tener serios problemas de ego, frustraciones, tristezas, vida miserable y soledad interna para llegar a ese nivel tan deplorable de atacar y sentir alegría al escribir mal de alguien que no conocen”.

¡Uhh!