Peor es ná turco de Angélica Sepúlveda ya está en Chilito para conocer a su familia 7 diciembre

Angélica Sepúlveda ya había adelantado hace algunas semanas que su peor es ná turco viajaría a Chilito para conocer a su familia, porque aunque los tortolitos habían terminado, él decidió jugárse el todo por el todo por la ex chica reality.

Es así como el arquitecto Gürsel, llegó al país hace algunos días, confesando a LUN que: “Vine a Chile esta vez a conocer a la familia de Angélica, me gustaría vivir aquí aunque tengo que ver cómo es primero”.

(También te puede interesar: Steffi Méndez echa al agua a seguidor que le hizo propuesta indecente)

Por otro lado, el chiquillo aseguró que quiere viajar por varios lugares con Ángelica, de norte a sur si es posible. A su vez, la ex chica reality aseguró que ya están teniendo algunas diferencias, pues vivir en pareja no es nada fácil. Aun así, aseguró al mismo medio que no es nada tan terrible.

“Tenemos ciertos problemas, por ejemplo, en el desayuno. En la mañana él se despierta muy temprano y me dice ‘desayuno, Ángel, hambre’. Yo lo he dicho que él también puede hacerlo. Después de todo eso llega y me dice ‘te amo’ ¿Cómo puedo entonces enojarme con él cuando me dice eso?”.

Aww ¡Que sean felices!