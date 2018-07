Karol G cuenta la firme de por qué no quiso cantar “Sin Pijama” junto a Becky G 18 julio

Probablemente la canción “Sin Pijama” de Becky G, sea una de las más escuchadas del momento. De hecho, en Youtube ya acumula más de quinientas mil reproducciones a solo dos meses de su lanzamiento.

Sin embargo, antes de que Natti Natasha fuera la segunda voz de este exitoso sencillo, el equipo de trabajo de Becky contactó a su colega Karol G para que la acompañara en la melodía. Y aunque la cantante alcanzó a grabar varias frases, tiempo después se arrepintió de seguir adelante.

“La canción era un poquito más diferente a como iba a salir ahora… Y hay dos cosas en las que de pronto mi personalidad no concuerda. Siempre quiero que cuando saque una canción diga ‘sí, yo la siento, yo la canto, esto es lo mío, esto es lo que yo soy’.Todos los coros decían ‘vamos a fumar marihuana sin pijama’ y eso no me lo creería nadie porque yo no lo hago… Lo de ‘perras en la cama’ me pareció un poquito fuerte“, confesó la colombiana dueña de “Mi Cama”.