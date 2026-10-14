«Le sale un olorcillo»: Camila Nash lanza inesperado comentario sobre figura de la TV y él responde

Una particular confesión marcará el próximo capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2». Camila Nash protagonizará un llamativo momento al revelar quién sería, a su juicio, el participante con peor olor dentro del encierro.

Todo comenzará con la visita de Julio César Rodríguez al resort. El animador compartirá un asado con las mujeres del reality y las invitará a participar en una dinámica. En ella, deberán elegir a sus compañeros según distintas características.

La actividad dejará varias respuestas que darán que hablar. Bárbara escogerá a Raimundo Cerda como el más macabeo de la casa. Por su parte, Luli nombrará a Luis Mateucci como el más romántico.

Sin embargo, Camila Nash sorprenderá con sus elecciones. Primero, destacará a Mariano como el hombre que mejor huele. Luego, deberá identificar al compañero que considera que tiene el peor olor.

La participante apuntará directamente a Raimundo Cerda y explicará su decisión con un comentario que habría escuchado anteriormente sobre él.

«El Rai tiene fama de que toma proteínas y le sale un olorcillo porque la Sofi dijo la otra vez», comentará frente a las demás mujeres.

La respuesta de Raimundo Cerda

El comentario de Camila no tardará en llegar hasta Raimundo, quien reaccionará desde la casona al enterarse de lo ocurrido.

Lejos de quedarse en silencio, el joven responderá con una breve frase dirigida a su compañera: «Está picada», dirá.

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