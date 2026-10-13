Ignacio Ruiz fue elegido por Grupo Frontera para abrir su concierto en el Santander Arena

Ignacio Ruiz se prepara para vivir una jornada especial en su carrera. El artista chileno abrirá el concierto de Grupo Frontera en el Santander Arena este jueves 15 de octubre, luego de ser seleccionado por la propia agrupación mexicana.

La presentación marcará un nuevo paso para el músico, oriundo de Ancud, en la Isla Grande de Chiloé. El cantante compartirá escenario con uno de los nombres destacados de la música regional mexicana, un género que ha influido en la construcción de su propuesta artística.

Ignacio Ruiz abrirá el show de Grupo Frontera en Chile

Pero esa no será la única novedad de la jornada. Ruiz también aprovechará la ocasión para estrenar “Gestos de Amor”, una canción escrita y compuesta por él mismo que pone el foco en los sentimientos y el romanticismo.

El lanzamiento mostrará otra faceta de su trabajo musical y reforzará su interés por explorar nuevas formas de conectar con el público. La composición, además, se suma a la evolución de un repertorio que combina influencias de la música regional mexicana con elementos de la cultura y los sonidos chilenos.

Grupo Frontera reconoció al cantante en un momento clave de su carrera. Tras recibir una nominación a los Premios Pulsar 2026 por su álbum Corridos Chilenos, Vol. 2. Este hito también acompaña su búsqueda por consolidar una identidad propia dentro de la escena nacional.

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