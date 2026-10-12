A meses de su regreso a Chile: Anuel AA estrena nuevo lanzamiento de «RHLM2» con controversial mensaje a Karol G

Anuel AA volvió a dar que hablar en redes sociales. Esta vez, el cantante puertorriqueño llamó la atención tras estrenar su nueva canción “Vuelve” y compartir un mensaje con una dedicatoria a su expareja, Karol G.

El artista utilizó su cuenta de Instagram para promocionar el sencillo, pero una frase en particular se robó las miradas: “Vuelve Karol G, desbloquéame bb”.

La publicación no tardó en generar comentarios entre los seguidores del género urbano. El mensaje abrió nuevamente las especulaciones sobre la relación entre ambos artistas, quienes protagonizaron uno de los romances más comentados de la música urbana.

Sin embargo, Anuel no entregó mayores detalles sobre sus intenciones. Por ahora, su publicación funciona como parte de la promoción de su nuevo lanzamiento, aunque la mención directa a la cantante colombiana captó rápidamente la atención de los usuarios.

En el mismo mensaje, el intérprete también destacó la calidad de su nueva producción y desafió a otros exponentes del género a superarla. “Reto a quien sea en el género a que hagan un trap mejor que esta canción”, escribió.

“Vuelve” corresponde a otro sencillo de RHLM 2, el próximo álbum del puertorriqueño. De esta manera, el artista continúa adelantando material de un proyecto que también será protagonista de su próxima visita a Chile.

Anuel AA prepara su regreso a Chile

El cantante volverá al país en diciembre con su gira RHLM2. El artista ya agotó las entradas para sus presentaciones del 13, 14 y 18 de diciembre en el Santander Arena.

Todavía quedan las últimas entradas para el cuarto concierto, programado para el 19 de diciembre. Los tickets están disponibles a través del sistema Puntoticket.

El espectáculo promete repasar distintos momentos de su carrera, con éxitos como “Ella Quiere Beber”, “Sola”, “China”, “Amanece”, “Reloj” y “Secreto”, además de sus nuevos lanzamientos.

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