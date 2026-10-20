Festival Bamba 2026: ¿Cómo llegar, qué elementos puedes llevar y hasta qué hora funcionará el Metro?

Este fin de semana, Santiago recibirá la primera edición del Festival Bamba. El evento debutará este sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque O’Higgins, con una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y espacios para compartir.

La programación reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales. Entre los nombres destacados figuran Marc Anthony, Juanes, Fito Páez, Carlos Vives, Jovanotti y Bomba Estéreo.

Además de los conciertos, el festival ofrecerá preparaciones gastronómicas de distintos países latinoamericanos. También contará con zonas de descanso y espacios diseñados para disfrutar durante ambas jornadas.

Si planeas asistir, revisa los horarios de apertura, las alternativas de transporte y las restricciones de ingreso antes de salir.

¿A qué hora abre el Festival Bamba 2026?

Las puertas del Parque O’Higgins abrirán a las 12:00 horas durante los dos días del evento. El acceso peatonal estará habilitado por avenida Matta.

Quienes lleguen en vehículo podrán ingresar al estacionamiento La Terraza por avenida Viel. Este acceso funcionará desde las 11:00 horas.

Metro de Santiago extenderá su horario

Para facilitar el regreso de los asistentes, Metro de Santiago extenderá su funcionamiento hasta la 01:00 de la madrugada.

El ingreso al sistema estará disponible en las estaciones Parque O’Higgins y Toesca, ambas correspondientes a la Línea 2. Para salir del recinto, el público también podrá utilizar las estaciones Franklin y Los Héroes.

Asimismo, funcionará el tramo de Línea 1 entre Los Héroes y Escuela Militar. Los pasajeros podrán descender en Universidad de Chile, Baquedano y Los Leones.

Esta alternativa permitirá contar con más opciones de transporte después de las presentaciones musicales.

Gastronomía y espacios para compartir

La música no será la única protagonista del Festival Bamba. El evento también ofrecerá una propuesta gastronómica inspirada en distintos sabores de Latinoamérica.

Entre los espacios disponibles estarán La Cantina y El Comedor por Lipton Ice Tea, además de una zona de picnic.

La oferta incluirá tacos, empanadas, choripanes, completos y otras preparaciones. Así, los asistentes podrán complementar los conciertos con alternativas para comer y descansar durante la jornada.

¿Qué elementos se pueden llevar al Festival Bamba?

Antes de asistir, es importante revisar las condiciones de ingreso para evitar inconvenientes en los accesos.

La organización permitirá ingresar con los siguientes elementos:

Bolsos o mochilas de hasta 15 litros.

Una botella plástica de hasta 500 ml, vacía, sellada de origen o reutilizable vacía.

Bloqueadores solares.

Cargadores portátiles de hasta 20.000 mAh.

En cambio, estará prohibido ingresar con botellas de vidrio o metal, drones, cámaras profesionales, trípodes y selfie sticks.

Además, el personal de seguridad revisará todos los bolsos como parte del control de acceso.

¿Dónde comprar entradas y estacionamientos?

Las entradas para el Festival Bamba 2026 y la información sobre los estacionamientos están disponibles a través de Ticketmaster.

El evento se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Parque O’Higgins. Con una programación que combina figuras internacionales, gastronomía y alternativas de transporte, el festival marcará su primera edición en Santiago.

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