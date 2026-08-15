«He escuchado rumores…»: Gissella Gallardo respondió si es que Pamela Díaz influyó en su salida de Hay Que Decirlo

Gissella Gallardo fue invitada al panel de Primer Plano, donde abordó su reciente salida de Hay Que Decirlo y se refirió a los rumores que surgieron en torno a una posible intervención de Pamela Díaz en su desvinculación.

Recordemos que hace algunos días el programa de Canal 13 atravesó una reestructuración que terminó con la salida de Manu González, Gissella Gallardo y Alexandra Vidal. La decisión generó sorpresa entre los seguidores del espacio y rápidamente aparecieron especulaciones relacionadas con el conflicto que Gallardo había protagonizado anteriormente con Pamela Díaz.

Gissella Gallardo respondió si es que Pamela Díaz influyó en su salida de Hay Que Decirlo

Durante la conversación, Vasco Moulian quiso conocer directamente su respuesta, y le preguntó a la periodista: “¿Crees que la Pame te sacó?”.

Ante esto, Gissella Gallardo explicó: “Te diría que no, conociendo el carácter de la Pamela. Siento que si ella hubiese querido sacarme, lo hubiera hecho cuando fue el conflicto en marzo y no ahora”, respondió.

Posteriormente, la comunicadora contó cómo se enteró de que ya no continuaría en el espacio: “He escuchado rumores, pero en ese momento, en base a esta reunión, como nos íbamos a estar turnando, a la larga íbamos a estar todos en el panel. Jamás pensé que me iban a despedir”, explicó.

“Me enteré por el golpe de Daniela Aránguiz. La Daniela fue la que nos nombró a las dos. Primero me enteré por la prensa, la Pamela lo corrobora”, señaló.

Gissella Gallardo también recordó que decidió acudir igualmente a Canal 13 para confirmar personalmente lo que se estaba rumoreando: “Subí al tercer piso y los ejecutivos me dijeron que lamentablemente había una reestructuración en el programa y en el cual yo no estaba contemplada. Me dijeron que estaban orgullosos de mí, de mi profesionalismo”, relató.

Por su parte, también le preguntaron a Pamela Díaz, quien respondió: “Yo jamás voy a pedir la cabeza de alguien, sobre todo porque me ha costado muchísimo llegar donde yo estoy”.

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