La Pérgola de las Flores tendrá nueva temporada en septiembre: revisa fechas y lugar

Luego de una exitosa presentación a sala llena, “La Pérgola de las Flores” volverá a los escenarios para celebrar las Fiestas Patrias con una nueva temporada. El clásico del teatro chileno tendrá funciones los días 18 y 19 de septiembre en el Centro Cultural San Ginés, en Providencia.

A 65 años de su estreno, la obra escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo mantiene vigente su historia, sus personajes y sus canciones. Esta nueva versión apuesta por una puesta en escena renovada, mayor dinamismo y un marcado sello de humor.

La producción cuenta con la dirección general de Gustavo Becerra y la dirección musical de Germán Silva, junto a un elenco de más de 18 artistas y música completamente en vivo. La propuesta busca mantener la esencia del montaje original, pero acercarlo a nuevas generaciones a través de una mirada contemporánea.

Un clásico para celebrar a Chile en Fiestas Patrias

Desde su estreno en 1960, “La Pérgola de las Flores” se convirtió en parte de la memoria cultural del país. Personajes como Carmela y Rosaura, además de canciones como “Yo vengo de San Rosendo” y “La pérgola de las flores”, permanecen instalados en el imaginario nacional.

La historia también aborda temas que continúan siendo reconocibles, como las diferencias sociales, las transformaciones urbanas y el choque entre tradición y modernidad.

En esta nueva adaptación, Becerra además forma parte del elenco e interpreta a Pierre, potenciando el carácter cómico y musical de la propuesta. El resultado es un montaje ágil y festivo, ideal para quienes buscan un panorama cultural durante el fin de semana de Fiestas Patrias.

Detalles de la temporada

Las funciones estarán a cargo de 4 Parlantes y se realizarán el 18 y 19 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural San Ginés, ubicado en Mallinkrodt 76, Providencia. La dirección general corresponde a Gustavo Becerra y la dirección musical a Germán Silva.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

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