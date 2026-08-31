Nicole «Luli» Moreno sorprende con radical cambio de look y estrena nueva imagen: «Nueva versión…»

Nicole Moreno, más conocida como Luli, volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales. Esta vez, la influencer decidió renovar su imagen con un cambio en su cabello y mostró el resultado a través de un video.

La exchica reality apostó por una nueva tonalidad para su melena. Luego de pasar por el salón, compartió registros de su renovada apariencia y reveló qué técnica utilizó para conseguir el resultado.

«Nueva versión, misma esencia. New look. Feliz con el resultado», escribió Nicole Moreno junto al registro que publicó en sus redes sociales.

Pero Luli también quiso explicar en detalle el estilo que escogió. Según contó, se trata de un “Caramel Melt Glow”, una propuesta que busca combinar diferentes tonalidades para darle mayor luminosidad al cabello.

«Caramel Melt Glow. Tonos caramelo que se funden entre luz y profundidad, creando un cabello luminoso, sofisticado y con brillo efecto espejo», detalló la influencer.

Con esta transformación, Nicole Moreno dejó atrás el tono más rubio que había utilizado durante el último tiempo. Ese estilo también marcó parte de su recordado paso por “¿Volverías con tu ex? 2”.

Las reacciones al nuevo look de Luli

La publicación rápidamente generó comentarios entre sus seguidores. Muchos destacaron el resultado y aseguraron que el nuevo color le favorece.

«Me encanta»; «la única Queen de Chile»; «Quedó bello»; «es un look muy fuerrrrrrte»; «Hermosa y simpática Luli» y «Te vez hermosa», fueron algunos de los mensajes que recibió.

Otros usuarios también repararon en detalles específicos de su nueva apariencia.

«Me gusta como se te ve pero deberías disminuir un poco la cantidad de pestañas», comentó una de sus seguidoras.

Pese a las distintas opiniones, la mayoría de las reacciones fueron positivas y varios cibernautas coincidieron en que el tono caramelo combina con el estilo que actualmente luce Nicole Moreno.

«Me encanta ese tono todo que ver»; «Hermoso el color!! Más bella!!» y «Te queda súper ese color me encanto es tu estilo», fueron otros de los comentarios que aparecieron en la publicación.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google