«De eso no puedo hablar…» : Mauricio Pinilla revela drástica decisión que tomó contra famoso rostro de TV 

Mauricio Pinilla decidió responder a las polémicas declaraciones que Pamela Díaz realizó en su contra semanas atrás. El exdelantero de La Roja no ocultó su molestia y, además, reveló que sus abogados ya están evaluando la situación.

El conflicto se remonta a una emisión del programa de streaming “Mañana te cuento”, donde Pamela Díaz se refirió a Pinilla y a Luis “Mago” Jiménez en medio de los distintos episodios que ambos han protagonizado en la prensa.

En aquella oportunidad, la conductora lanzó una dura crítica contra ambos y los calificó como “un par de fallados”. Junto con ello, les pidió directamente que “se quedaran callados”.

Los dichos no pasaron inadvertidos para Mauricio Pinilla, quien ahora abordó la polémica en conversación con LUN.

Pinilla analiza acciones legales

Consultado por las declaraciones de Pamela Díaz, el exfutbolista fue enfático y aseguró que el asunto ya se encuentra en manos de sus representantes legales.

“De eso no puedo hablar (…) porque está en manos de mis abogados”, señaló Pinilla.

Pero además de confirmar que analiza eventuales acciones, el exjugador cuestionó directamente el término que utilizó la conductora para referirse a él.

“¿Cómo se te pasa por la cabeza tratar a alguien de fallado? ¿De fallado?… A una persona que ha hecho matinales, conducción de Juegos Olímpicos, conducciones de programas deportivos, de radio, a alguien que fue Bicampeón de América. ¿Fallado de qué?…. Qué falta de respeto”, manifestó.

“Yo no ando peleando con la gente, ni pelando ni nada y que me trate de fallado. O sea, ¿qué le pasa? No tiene por qué hablar de mí, yo no me meto con nadie, hago mis comentarios de deporte, de fútbol internacional”, sentenció.

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