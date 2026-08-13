Pamela Díaz tomaría drástica decisión tras las inesperadas salidas de Gissella Gallardo y Manuel González de Hay que decirlo

“Hay que decirlo” atraviesa días movidos. A las recientes salidas de Gissella Gallardo y Manuel González ahora se suma una versión que apunta a una eventual partida de Pamela Díaz.

La información comenzó a circular el lunes. Fanny Mazuela fue quien comentó la supuesta renuncia en su programa “Chismosos”, donde aseguró que la animadora habría tomado la decisión de alejarse del espacio de Canal 13.

Sin embargo, durante la jornada siguiente aparecieron nuevos antecedentes. En “Que te lo digo”, Luis Sandoval afirmó que Díaz habría tenido una reunión con integrantes de la dirección del programa después de una de sus emisiones.

Según relató el periodista, en ese encuentro la animadora habría manifestado su molestia de manera tajante.

«Me comunican desde Canal 13 que Pamela Díaz después del programa, se habría reunido con las altas esferas del Hay que decirlo y habría dicho: ‘Yo no sigo en esta hu…’, y se habría ido», aseguró Sandoval.

La condición que habría puesto Pamela Díaz

Paula Escobar entregó otra arista de la situación. La periodista contó que Díaz habría conversado días antes con “los nuevos jefes” de Canal 13.

En esa instancia, según su versión, le habrían planteado cambiar su actual modalidad de trabajo. La propuesta apuntaría a que la animadora dejara de asistir solo dos días a la semana y pasara a estar presente durante toda la semana.

«‘Tú tienes un contrato de dos días a la semana, ¿verdad? Eso se ve mal. Lo que tú tienes que hacer es venir de lunes a viernes’», relató Escobar sobre el supuesto planteamiento.

Díaz habría aceptado la idea, aunque con una condición relacionada con Gissella Gallardo.

«Entonces Pamela habría dicho: ‘Okay, pero yo vendría de lunes a viernes sin que esté Gissella’. Porque por decisión del canal Pamela y Gissella no se podían topar por toda esta trifulca», explicó la periodista.

Escobar también sostuvo que Canal 13 tendría una nueva intención para el futuro de “Hay que decirlo”.

«Yo entiendo que el canal querría hacer de este programa algo más familiar y no tan ‘chabacano’», afirmó.

Sergio Rojas recordó antiguo episodio de Pamela Díaz

Sergio Rojas también abordó la situación y recordó un episodio que habría involucrado a Pamela Díaz y Pablo Morales, actual director de programación de Canal 13.

De acuerdo con el periodista, Morales habría sido quien sacó a Díaz “con guardias” de las instalaciones de Chilevisión luego de su despido.

A partir de ese antecedente, Rojas planteó que la animadora podría no estar entre los rostros que tendrían mayor respaldo dentro de la estación.

«Así que podría ser que ella no forme parte de la tríada de sus rostros favorecidos», comentó.

Finalmente, el periodista se refirió a las críticas que Pamela Díaz ha recibido en redes sociales durante los últimos días. Según señaló, algunos usuarios la han responsabilizado por las recientes salidas de Gissella Gallardo y Manuel González.

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