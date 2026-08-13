¡Con música y poesía! Patio Bellavista conmemorará el legado de Mario Baeza Gajardo: entrada liberada

Patio Bellavista realizará una jornada dedicada a recordar la trayectoria del destacado músico, gestor cultural y defensor del patrimonio del tradicional barrio capitalino.

El próximo viernes 21 de agosto, en el marco del Día Nacional del Canto Coral, Patio Bellavista realizará una actividad en homenaje a Mario Baeza Gajardo, una de las figuras fundamentales del movimiento coral en Chile y antiguo vecino de Bellavista.

Música, memoria y patrimonio: Patio Bellavista homenajeará el legado de Mario Baeza Gajardo

Baeza Gajardo fue músico, gestor cultural y fundador del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Además, dedicó parte de su trayectoria a defender el patrimonio de la población León XIII y la identidad de Bellavista, mucho antes de que el sector fuera reconocido como zona típica.

La fecha escogida tiene un significado especial. El Día Nacional del Canto Coral se conmemora en memoria de Baeza Gajardo, quien falleció el 21 de agosto de 1998, a los 82 años, producto de una insuficiencia cardiaca, mientras dirigía una actividad musical junto al Coro Cámara Chile.

La jornada comenzará a las 19:00 horas y contará con la participación del Coro Ex Cámara Chile, dirigido por Vicente Soto. Además de el Coro Amaulén, bajo la dirección de Cecilia Pérez; y el Coro Comunitario de Bellavista, dirigido por Esteban Mendoza.

La programación también incluirá una intervención poética de la actriz Mireya Jiménez y un conversatorio sobre el libro Mario Baeza Gajardo. Músico y gestor cultural del siglo XX, escrito por Ana Carolina Reynaldos, Grete Bussenius y Álvaro Hoppe.

La publicación será presentada por Sergio Godoy Barrera, director de Orquesta y Coral de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Central de Venezuela, junto a Federico Sánchez.

Desde Patio Bellavista destacaron que el homenaje busca reforzar el vínculo entre cultura, territorio y memoria. Relevando el aporte de una figura que entendió la música como una herramienta para generar encuentro y fortalecer la identidad comunitaria.

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