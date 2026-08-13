Dos mujeres protagonizan fuerte discusión en programa de Mega: “Me dijo cuerpo de hombre”

Una inesperada pelea marcó uno de los momentos más tensos del capítulo de ¿Volverías con tu ex? 2 emitido por Mega. Esta vez, las protagonistas fueron Bárbara Córdoba y Nicole Moreno, quienes se enfrentaron por una situación ocurrida durante la noche.

Todo comenzó en el gimnasio de la casona. Allí, la argentina decidió encarar a Moreno por una conversación que había mantenido con Luis Mateucci mientras ella intentaba dormir.

Córdoba aseguró que no tenía problemas con que hablaran, pero sí cuestionó que lo hicieran mientras descansaba.

“Anoche yo ya estaba durmiendo y se pusieron a hablar cosas de ustedes, por mí que hablen lo que quieran, pero no me rompan las bolas”, reclamó.

Lejos de terminar ahí, la participante elevó el tono y lanzó una advertencia directa contra Moreno.

“Como a vos no te importa que yo descanse prepárate porque no voy a dejar que descanses vos tampoco”, afirmó en el reality.

Nicole intentó frenar la situación durante los primeros minutos. La modelo aseguró que no quería comenzar el día discutiendo y cuestionó la actitud de Córdoba.

“Estamos recién empezando el día, en verdad no quiero discutir con nadie. No me amenaces. Te despiertas peleando, eso no es normal, te gusta”, respondió.

El enfrentamiento terminó cara a cara

Pese al intento de Moreno por cerrar la discusión, Córdoba volvió a provocarla y le pidió que expresara directamente cualquier molestia que tuviera.

“Me chupa un huevo Nicole, si tenés algo que decirme date vuelta la carita de boluda y decímelo acá”, lanzó la argentina.

La tensión aumentó hasta que ambas quedaron a pocos centímetros de distancia. En medio del intercambio, Córdoba le sacó la lengua a Moreno, quien respondió con una particular frase: “No me sumas, lávate los dientes”, sentenció Nicole.

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