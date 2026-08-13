Julio César Rodríguez revela desconocida escena que presenció con Fran Maira tras su accidente: «Yo estaba ahí»

El reciente accidente protagonizado por José Antonio Neme volvió a poner sobre la mesa lo ocurrido con Fran Maira durante febrero. La situación generó comparaciones en redes sociales, especialmente por las diferencias en el procedimiento que enfrentaron ambos tras sus respectivos accidentes.

En medio de este debate, Julio César Rodríguez planteó que la Fiscalía debería entregar una explicación sobre los distintos procedimientos. El animador abordó el tema en «Seré Weón?», espacio que conduce junto a Vasco Moulian y Danilo 21.

Durante la conversación, JC recordó que él mismo estuvo presente en la clínica donde atendieron a Fran Maira después del accidente. En ese entonces, el periodista todavía se desempeñaba como director de programación de Chilevisión y la joven era uno de los rostros del canal.

Rodríguez contó que se enteró de lo ocurrido mientras se transmitía «Primer Plano». Una vez terminado el programa, decidió trasladarse hasta la Clínica Alemana de La Dehesa para conocer el estado de la cantante.

«Me fui directamente a la Clinica Alemana de La Dehesa, casi a las 2 de la mañana. Conseguí entrar hasta la camilla donde la estaban atendiendo. Le estaban pasando un calmante, porque estaba en shock», recordó.

El fuerte resguardo policial que vio JC

Según el relato del animador, Fran Maira permanecía acompañada por su padre y varios funcionarios policiales.

«Fran estaba con su papá al lado y con un carabinero. Con un carabinero adentro del box, otro carabinero afuera del box y otros carabineros afuera (de la clínica)», detalló.

En ese momento, el padre de la cantante habría consultado a uno de los funcionarios si su hija podía abandonar el recinto, considerando que estaba afectada por el accidente.

«Mi hija está shockeada, no tiene alcohol en la sangre ¿se puede ir para la casa?», habría preguntado.

La respuesta del funcionario, según recordó Rodríguez, fue categórica: «no, se tiene que ir detenida».

«Yo estaba ahí, en el box de la clínica», enfatizó el conductor.

JC explicó que aquella noche no profundizó en los motivos del procedimiento, ya que estaba concentrado principalmente en conocer el estado de salud de Fran Maira.

De acuerdo con su recuerdo, los funcionarios le señalaron que «no podían hacer concesiones». Finalmente, la joven abandonó la clínica en un vehículo junto a efectivos policiales.

Al día siguiente, Fran Maira fue formalizada y quedó en libertad, aunque con medidas cautelares.

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