Se reaviva antigua predicción de Latife Soto tras fuerte terremoto en Colombia: también había advertido a Chile

Un fuerte terremoto registrado en Colombia volvió a poner a Latife Soto en el centro de los comentarios en redes sociales. Esto ocurrió luego de que la tarotista compartiera un antiguo registro en el que había mencionado la posibilidad de movimientos sísmicos en ese país.

El movimiento se produjo durante la mañana del lunes 10 de agosto. Según el Servicio Geológico Colombiano, alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El organismo situó además la profundidad del terremoto en cerca de 100 kilómetros.

La antigua predicción de Latife Soto sobre Colombia

Tras conocerse el terremoto, Latife Soto recordó una transmisión anterior en la que había hablado sobre la actividad sísmica que podía registrarse en Colombia.

A través de sus redes sociales, la tarotista aseguró que había realizado una advertencia semanas antes.

“Se avisó que en agosto Colombia debía estar preparada. Avisé en un live y en La Hora de Jugar hace un mes”, señaló.

Para respaldar sus dichos, posteriormente compartió un registro correspondiente al 29 de junio. En aquella oportunidad participó de una transmisión junto a José Antonio Neme, donde respondió distintas preguntas enviadas por sus seguidores.

Una de ellas apuntaba precisamente a posibles movimientos telúricos.

“¿Dónde más hay sismo? En Colombia, frontera con Ecuador”, respondió en ese momento.

También habló de Perú y Chile

Durante esa misma transmisión, Latife Soto también hizo referencia a otros países de la región. En particular, mencionó a Perú y planteó la posibilidad de que un movimiento en ese territorio pudiera sentirse en el norte de Chile.

“Un sismo en Perú que puede afectar un poquito al norte chileno. Bueno, nosotros somos el país que está más preparado para esta cosa y para nosotros un 7 no es nada”, afirmó.

Además, la tarotista sostuvo que el denominado Cinturón de Fuego se encontraba activo.

Sus declaraciones volvieron a tomar relevancia tras el terremoto ocurrido en Colombia, aunque este tipo de afirmaciones corresponde a predicciones y no constituye una herramienta científica para anticipar terremotos.

En tanto, en otra aparición en La Hora de Jugar, Soto también realizó una predicción relacionada con México y señaló que durante septiembre podría producirse un movimiento de gran magnitud.

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