“No es pichulo…”: Marlen Olivari lanza comentario sin filtro sobre exrostro de TV y él responde

Marlen Olivari volvió a generar conversación con una de sus declaraciones sin filtro. Esta vez, la showwoman se refirió a Luky Buzzio, conocido popularmente como Pichulotote, durante su participación en el programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz.

La situación se produjo mientras conversaban sobre distintos temas y apareció una fotografía del exintegrante de Morandé con Compañía. Fue en ese momento cuando Olivari lanzó una particular frase sobre su excompañero.

«Pichulotote no es pichulote», aseguró la showwoman.

La declaración tomó por sorpresa a quienes estaban en el estudio, quienes inmediatamente quisieron saber más. «¿No?», le preguntaron.

«No, dicen que no», respondió Marlen.

La reacción de Luky Buzzio

El comentario rápidamente comenzó a circular y llegó hasta el propio Luky Buzzio, quien decidió referirse al tema en redes sociales. Eso sí, lejos de molestarse, el comediante optó por tomárselo con humor.

«Qué notición. Bueno, esas cosas hablan las mujeres cuando están solas. Es así. Nosotros igual», comenzó diciendo en una publicación de Instagram.

«Esto me está molestando, me están llamando de todos lados para saber si es o no es», comentó entre risas.

Fue entonces cuando el intérprete decidió entregar una particular pista para quienes buscan resolver el misterio. En su respuesta, apuntó directamente a Ernesto Belloni, conocido por su personaje de Che Copete.

«La Doctora Pollo es la responsable de este apodo. Les aseguro que no les va a mentir, porque la ha pasado muy bien la vieja, muy bien», afirmó Buzzio.

Por lo mismo, hizo un llamado directo al comediante para que intervenga en la situación y entregue su versión.

«Se comunican con Belloni, que se ponga la peluca y que aclare este desastre nacional», cerró.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y otros rostros. Una de ellas fue Paty Maldonado, quien comentó: «¿Cuál es la idea?».

Marlen Olivari tampoco quedó fuera de la conversación y decidió responderle directamente a Buzzio. La showwoman aclaró que su comentario no buscaba generar una polémica.

«Amigo era una broma, salió no más entre broma y broma en la tele», escribió.

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