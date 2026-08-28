Luis Jiménez recibiría millonaria oferta para entrar a nuevo reality tras polémica con Gala Caldirola: «Está totalmente quebrado”

Después de ofrecer disculpas públicas a Gala Caldirola por su infidelidad con Coté López, Luis Jiménez optó por mantenerse alejado de la exposición mediática. Actualmente, el exfutbolista se encuentra trabajando en Qatar, pero su estadía en el país tendría fecha de término.

En medio de este escenario, un nuevo proyecto televisivo podría marcar su regreso a las pantallas.

La información fue entregada por Fanny Mazuela en Chismosos, programa de TVR. Según la comunicadora, Mega estaría preparando una nueva temporada de Volverías con tu Ex? 3 y el nombre del “Mago” aparecería entre los posibles participantes.

revelan millonaria oferta que habría recibido Luis Jiménez para volver a un reality

La revelación ocurrió mientras el panel comentaba la entrevista que Coté López entregó a Primer Plano, la que será emitida durante la noche de este viernes.

Fue en ese contexto cuando Mazuela cuestionó que, a su juicio, Luis Jiménez no haya recibido mayores críticas por la situación que protagonizó junto a la influencer.

“Entiendo que en esta entrevista nuevamente este caballero sale libre de polvo y paja porque ella lo defiende. A pesar de que este caballero no le paga la pensión alimenticia de sus hijos hace dos años y que está totalmente quebrado”, sostuvo.

Luego, la periodista entregó detalles sobre el actual trabajo del exfutbolista en Qatar y aseguró que tendría un plazo limitado.

“Lo que entiendo también es que a raíz de esto, se va a trabajar a Qatar, pero este trabajo en Qatar no dura tanto tiempo, tiene fecha de vencimiento y es en dos meses más”, afirmó.

Según su versión, ese escenario coincidiría con las conversaciones que Luis Jiménez estaría manteniendo con Mega para sumarse al reality.

“Por lo tanto, esto calzaría perfecto con la negociación que está llevando a cabo Mega con él para Volverías con tu Ex 3 y le están ofreciendo de 35 millones de pesos para arriba y le vendría de maravilla porque allá gana 27 millones”, señaló Mazuela.

De concretarse el acuerdo, el exfutbolista volvería a exponerse públicamente después de varios meses alejado de la televisión. Además, no sería su primera experiencia en un reality, ya que anteriormente participó en Mundos Opuestos.

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