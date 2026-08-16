«Más llegan los contratos»: Así respondió Paty Maldonado a las críticas que ha recibido en redes

Paty Maldonado abordó los cuestionamientos que ha recibido durante las últimas semanas y aseguró que, lejos de afectarla, le ha servido.

Fiel a su estilo, la comunicadora conversó sobre el tema en Tal Cual, donde compartió con José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. En medio del diálogo, el animador comentó la cantidad de críticas que ambas han recibido recientemente.

“Cuántas y cuántos de la televisión desearían que no te levantaras más de tu cama, porque estas semanas he visto mucho pegarle palos a ustedes dos”, señaló José Miguel Viñuela.

Así respondió Paty Maldonado a las críticas que ha recibido en redes

Raquel Argandoña respondió brevemente y calificó como “gente insignificante” a quienes realizan ese tipo de comentarios.

Paty Maldonado, por su parte, explicó: “No tengo un círculo grande de amistades, yo tengo un círculo pequeño porque yo me lo asigné, porque yo quiero tenerlo de amigos y de amigas. No cualquiera es amiga mía o cualquiera es enemigo mío”, afirmó.

José Miguel Viñuela quiso saber si las opiniones que recibe llegan a inquietarla, pero la respuesta de Paty Maldonado fue contundente: “Jose, ¿tú crees que me voy a estar preocupando?”, respondió.

La panelista sostuvo tajantemente que incluso la polémica la puede beneficiar: “No me preocupa, no me interesa. Entre más le dan, más llegan los contratos”, sentenció Paty Maldonado.

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