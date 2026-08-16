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«Más llegan los contratos»: Así respondió Paty Maldonado a las críticas que ha recibido en redes

Paty Maldonado aprovechó su espacio en Tal Cual, para referirse al montón de críticas que ha recibido en redes sociales.

16 Ago, 2026. 14:33 hrs
Paty Maldonado (1)
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Paty Maldonado abordó los cuestionamientos que ha recibido durante las últimas semanas y aseguró que, lejos de afectarla, le ha servido.

Fiel a su estilo, la comunicadora conversó sobre el tema en Tal Cual, donde compartió con José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. En medio del diálogo, el animador comentó la cantidad de críticas que ambas han recibido recientemente.

Cuántas y cuántos de la televisión desearían que no te levantaras más de tu cama, porque estas semanas he visto mucho pegarle palos a ustedes dos”, señaló José Miguel Viñuela.

Así respondió Paty Maldonado a las críticas que ha recibido en redes

Raquel Argandoña respondió brevemente y calificó como “gente insignificante” a quienes realizan ese tipo de comentarios.

Paty Maldonado, por su parte, explicó: “No tengo un círculo grande de amistades, yo tengo un círculo pequeño porque yo me lo asigné, porque yo quiero tenerlo de amigos y de amigas. No cualquiera es amiga mía o cualquiera es enemigo mío”, afirmó.

José Miguel Viñuela quiso saber si las opiniones que recibe llegan a inquietarla, pero la respuesta de Paty Maldonado fue contundente: “Jose, ¿tú crees que me voy a estar preocupando?”, respondió.

La panelista sostuvo tajantemente que incluso la polémica la puede beneficiar: “No me preocupa, no me interesa. Entre más le dan, más llegan los contratos”, sentenció Paty Maldonado.

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