La confesión de Paty Cofré en contra de una reconocida actriz: «Me hacía la vida imposible…»

Recientemente, se estrenó un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla a domicilio. En la emisión, la invitada fue Paty Cofré, quien hizo un repaso de su extensa trayectoria en televisión, en conversación con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Con la honestidad que la caracteriza, Cofré despolvó viejas rencillas y reveló quiénes intentaron frenar su carrera. La humorista no dio rodeos al señalar a su principal detractora: La fallecida actriz Helvecia Viera. Según el relato, la convivencia era inexistente debido a la hostilidad de sus colegas.

Las confesiones de Paty Cofré

“Me tenían mala las actrices, todas. La señora Helvecia, que en paz descanse, me hacía la vida imposible”, confesó.

Asimismo, la ex Morandé con Compañía recordó como utilizaba su influencia para afectar su trabajo en regiones: «Me sacaba de los sketches en Valparaíso, donde teníamos una compañía de revistas”. Fue en ese mismo periodo donde forjó un vínculo especial con Edmundo «Bigote» Arrocet, de quien se hizo muy amiga antes de que él partiera a España.

En la conversación también abordó su relación con Mónica Val. Si bien no hubo conflictos directos, la comediante admitió que mantenía una distancia estratégica, principalmente por los cargos que ocupaba Val en la jerarquía del elenco.

“A ella yo no la pescaba. Nos hablábamos, conversábamos, pero era la esposa del jefe (Mino Valdés). Cuando son esposas del jefe hay que mirarlas con mucho respeto; si no, la patada en la raja va”, explicó entre risas.

No todo fue drama en la conversación. Al cerrar el bloque de recuerdos, la ex Morandé con Compañía dedicó palabras de afecto a quienes sí estuvieron de su lado. Destacó por sobre todos a Guillermo Bruce, a quien considera parte fundamental de su vida personal y profesional. “Es compadre”, sentenció la intérprete.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google