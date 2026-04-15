Cebolla rompe el silencio y habla por primera vez sobre su quiebre con Bodoque: «Si quieren saber la verdad, vayan al…»

El humorista Adrián Correa, más conocido como «Cebolla”, visitó Radio Corazón y no dejó indiferente a nadie. Entre risas, tallas y momentos sin filtro, el comediante habló de su presente artístico, su nuevo show en Palermo Teatro y, por primera vez, se refirió abiertamente a su quiebre con su excompañero Bodoque.

Durante la conversación, el comediante confirmó que este nuevo espectáculo marca una etapa distinta en su carrera. “Mañana hago el estreno de mi nuevo show en Palermo Teatro a las 22 horas… está muy bueno, vamos a reírnos harto, está lleno de chistes nuevos”, adelantó.

Pero sin duda, uno de los momentos más llamativos llegó cuando abordó el fin de su dupla humorística. Aunque evitó entregar detalles en profundidad, dejó claro que el tema será parte central del show. “La gente me pregunta en la calle ‘¿qué pasó?’, y yo les digo: si quieren saber la verdad, vayan mañana al Palermo… ahí lo voy a contar todo, con lujo de detalles”, lanzó.

Eso sí, también tuvo palabras para su excompañero, bajando cualquier polémica. “Le deseo lo mejor a Bodoque, que le vaya excelente en todo… espero no toparme en unos 10 añitos más”, dijo entre risas, fiel a su estilo.

Tras separación con Bodoque: Este es el nuevo show de Cebolla

El nuevo espectáculo promete un humor cercano, basado en situaciones cotidianas. Desde su rol como padre de una adolescente hasta anécdotas de carrete, El Cebolla apuesta por una rutina donde el público se sienta identificado. “Es algo cotidiano, donde la gente se va a ver reflejada… vamos a hablar de todo”, explicó.

Además, este show también marca su consolidación en solitario. “Ahora voy a estar solo… hasta que me pelee conmigo mismo”, bromeó, dejando entrever el cambio que ha significado esta nueva etapa.

“Me han pasado tantas cosas… que mañana las voy a compartir con la gente”, cerró.

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