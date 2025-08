¿El fin de una época? Solicitan quiebra de canal nacional tras enfrentar deuda millonaria

Recientemente, Kantar Ibope Media (KIM), empresa experta en la medición de audiencias, solicitó la quiebra de un icónico canal de televisión abierta nacional.

El canal abierto en cuestión es La Red, señal que en 1991 comenzó con sus transmisiones en nuestro país.

Actualmente, La Red corresponde a Remigio Ángel González, empresario mexicano, quien también es dueño del conglomerado de canales Albavisión. Además, cabe destacar que fue la segunda señal privada en Chile, después de Mega.

En este contexto, una millonaria deuda impaga que supera los $211 millones sacude al canal.

Según relató el abogado Juan Pablo Scwenke KIM firmó convenios de pago con el canal para agilizar la devolución, pero «estos acuerdos han sido incumplidos».

Por otro lado, según Diario Financiero, fuentes cercanas al canal aseguran no haber recibido una notificación respecto a la demanda.

Esta fue la declaración de fuente cercana a La Red

“La Red se defenderá enérgicamente, como lo ha hecho siempre, y particularmente cuando se trata de supuestos acreedores que buscan presionar mediante el uso impropio de herramientas concursales, en lugar hacer valor sus derechos por la vías judiciales que corresponden”, dijo fuente cercana al canal, según consignó ADN.

El documento judicial citado especifica que Kantar Ibope emitió diversas facturas entre 2022 y 2023, y que aún no han saldado 18 de ellas.

Ante esta situación, se estarían evaluando acciones cautelares, tales como la retención de bienes y la prohibición de realizar actos o firmar contratos.

Es importante señalar que el canal ha atravesado dificultades económicas en los últimos años, y esta no sería la primera ocasión en que enfrenta una demanda de este tipo.

