«Yo sé que me van a tirar hasta peñascazos, pero aparece promocionando y está de espalda, con las piernas abiertas y el tipo entre las piernas haciendo sexo oral»

Recientemente, Patricia Maldonado lanzó ácidas críticas en contra de una reconocida cantante nacional. Esto en el programa que conduce junto a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

La controversial reflexión de Maldonado se dio en medio de un debate sobre la música urbana, relacionado con el contenido de estas canciones.

Con «Marcianeke» de fondo, los comentarios iban y venían, sin embargo, la actriz arremetió contra Mon Laferte.

Patricia Maldonado dispara contra Mon Laferte

Fiel a su lengua puntiaguda, empezó con todo. «Yo sé que me van a tirar hasta peñascazos, pero Mon Laferte aparece promocionando un disco y sale ella de espalda, con las piernas abiertas y el tipo está metido entre medio de las piernas haciendo sexo oral», comenzó la opinóloga.

En este contexto, es que hace referencia a «Pornoracia» videoclip estrenado por la artista en 2024 que generó debate entre sus auditores. Esta canción forma parte del álbum Autopoética, estrenado a finales del año 2023.

Asimismo, agregó que: «Cuando tú tienes una cantidad de seguidores, y sobre todo tienes seguidoras niñas entre los 10 y 14 años, ¿era necesario que mostraras sexo oral?».

Maldonado continuó criticando a Mon Laferte: «Ella respondió y dijo ‘no es problema mío, es problema de las mamás que las dejan ver los videos‘. Momentito, no son videos privados, son videos para todo el mundo».

«Que lo hagan me importa una raja, eso no es tema. Lo que sí es tema es que mi nieta lo llegue a ver. Eso para mí no es música. Ella canta bien, pero hacer sexo oral no tiene sentido», cerró Patricia Maldonado a través del programa de TV+.

