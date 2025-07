Triunfó en Rojo y guardias lo acusaron de robar en el supermercado: El cantante hizo un descargo a través de sus redes sociales

En las últimas horas, se ha viralizado la defensa de un reconocido artista que participó en el programa Rojo, esto luego de que utilizara sus redes sociales para defenderse tras ser acusado de robar dentro de un supermercado ubicado en La Florida.

Luego de que los guardias de la multitienda lo acusaran sin fundamentos, el joven se descargó a través de sus redes sociales. El sujeto en cuestión es Juan Ángel Mallorca, quien destacó en el programa de talentos.

«Me encuentro acá en el Líder de Santa Amalia, en La Florida. Pasé a comprar un par de cosas, hago las compras, paso por las cajas de autoservicio, no llevaba muchas cosas (…) Paso, pago. Y a la salida me detiene un guardia pidiéndome la boleta«, partió relatando el cantante.

Además, agregó que: «La había guardado ya, llevaba en la mano mis cosas que había comprado y se me acercan dos guardias más diciéndome que devuelva lo robado».

«Yo, como incrédulo, sorprendido le pregunto que si es en serio y me dice con una risa, un tanto burlona, que ‘sí’, que devuelva. Y me empieza decir ‘ya, devuelve lo que robaste, si ya te tenemos cachado por las cámaras'».

El descargo de Juan Ángel mallorca

Para no entrar en problemas, Ángel Mallorca accedió a ser revisado: «El loco me toca, me trajina un poco acá y no encuentra nada, ¡por supuesto, no encuentra nada! Se van, nadie me pide unas disculpas. Y yo pido hablar con el jefe, con gerencia, porque, uno, me sentí muy humillado».

Asimismo, relató que fue una experiencia horrible, y visiblemente molestó comentó que «Me sentí con mucha vergüenza porque me pararon ante todo el público a la salida, había mucha gente pasando y fue una tremenda falta de respeto. Vengo a hacer reclamo a otro servicio y no me pescan. El trato es supermalo».

«No utilizo mis redes para esto, ustedes saben, pero creo que ante esta falta de respeto, ante esta situación», cerró el ex Rojo, aclarando que incluso uno de los guardias se fue del lugar con una risa burlona.